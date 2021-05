Galiza vai autorizar eventos até 10 mil pessoas

A Junta da Galiza prevê que, no verão, possam realizar-se naquela região espanhola eventos culturais ao ar livre com até 1.000 pessoas em pé, podendo atingir-se os 10.000 participantes sentados em recintos de grande dimensão.

Mantendo-se as atuais condições sanitárias, concertos, festivais e festas tradicionais podem realizar-se este verão na Galiza aplicando os protocolos que a administração regional traçou para os grandes espetáculos ao ar livre e que foram apresentados hoje, em Pontevedra, pelo primeiro vice-presidente e vereador da Presidência, Justiça e Turismo, Alfonso Rueda, e pelos vereadores da Saúde e da Cultura, Julio García Comesaña e Román Rodríguez, respetivamente.

As regras foram articuladas com o setor cultural para responder à atual situação de crise sanitária e são diferenciadas de acordo com o fluxo de público previsto: os espetáculos musicais ao ar livre terão no máximo 1.000 pessoas em pé, enquanto os de maior dimensão terão um limite de 5.000 pessoas que, dependendo das características do local, poderá ser ampliado até às 10.000.

Neste último caso, o limite será de 50% da capacidade e apenas em localidades com baixa incidência acumulada nos últimos 14 dias e sempre em espaços ao ar livre e limitados.

“É necessário um desconfinamento gradual e paulatino em todas as áreas, incluindo na cultura”, disse o vereador da Saúde, Julio García Comesaña, considerando que estes protocolos representam mais um passo “no sentido de uma futura situação pós-pandémica”.

No caso de espetáculos musicais ao ar livre de média dimensão, como as festas populares com festivais, orquestras ou concertos com público em pé, o executivo galego e o setor cultural acordaram uma capacidade máxima de 1.000 pessoas, desde que não seja ultrapassado o limite de 33% da área total do recinto e não haja contacto físico entre os participantes.

“Embora tenhamos mais de 600.000 galegos imunizados, é necessário estarmos vigilantes”, disse Comesaña, salientando que a Galiza é “um destino seguro” para os turistas desfrutarem da “cultura e do Xacobeo”.