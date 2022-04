Galerista franco-português doa quadro a Aveiro

Um quadro da princesa Santa Joana, padroeira de Aveiro, foi doado por Philippe Mendes ao museu da cidade. O quadro tinha sido descoberto e adquirido pelo galerista no ano passado.

A oferenda será formalizada na próxima semana, na abertura do Lisbon Art and Antiques Festival (LAAF), a decorrer na Cordoaria Nacional. A peça sobre cobre é exposto como “um trabalho preparatório para uma tela produzida no século XVIII, cuja autoria é atribuída ao pintor romano barroco Michelangelo Cerutti”, como refere o jornal Notícias de Aveiro.

Depois da já habitual presença no LAAF, o proprietário da Galeria Mendes em Paris segue para a Veneza portuguesa, para apresentar a peça que doou ao Museu de Aveiro / Santa Joana.

Deixou também a nota de que a doação “pretende incentivar outros mecenas a contribuírem para que os museus portugueses revitalizem os seus acervos, e que exibam obras que de outra forma não poderiam adquirir, sem esquecer, como é óbvio, a necessária promoção e preservação da história, cultura e identidade nacional”.

#portugalpositivo