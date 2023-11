Galerias portuguesas na Bienal dos Antiquários de Paris

As galerias de arte e antiguidades São Roque, em Lisboa, e Philippe Mendes, em Paris, vão participar na Bienal dos Antiquários de Paris, entre quarta-feira e domingo, com 110 galerias provenientes de 12 países, segundo a organização.

Nesta edição, com 41 novos expositores, participam sobretudo galerias francesas, mas também de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Japão, Hong Kong, Itália, Países Baixos, Áustria, Suíça e Alemanha.

As obras selecionadas pela Galeria São Roque para o certame representam diversos períodos históricos e contextos culturais, nomeadamente algumas peças de mobiliário real do tempo do imperador francês Napoleão Bonaparte.

A galeria lisboeta também levará peças que ilustram o papel dos portugueses na introdução de influências estéticas europeias no continente africano e asiático, nos séculos XVI e XVII, e a importação de técnicas e ornamentação do design japonês nos finais do século XVI, segundo um comunicado da galeria.

Entre as peças, estará uma colcha em algodão e seda indo-portuguesa da primeira metade do século XVII, que figurou na exposição permanente “Presença Portuguesa na Ásia” do Museu do Oriente, Lisboa, núcleo Indo-português, entre 2008 e 2021.

Por seu turno, o galerista luso-francês Philippe Mendes, residente em Paris, irá apresentar, entre outras peças, uma pintura do artista português José Júlio de Sousa Pinto (1856-1939).

Este “Retrato de homem de perfil”, óleo sobre tela datado de 1875, é uma “obra precoce” do então jovem artista, que viria a ser reconhecido como um dos maiores pintores portugueses do seu tempo, segundo a referência na página ‘online´ do certame da capital francesa, onde Philippe Mendes abriu uma galeria em 2007, sobretudo com pintura francesa e italiana do século XVI ao XIX.

No final de outubro, o Museu do Louvre, em Paris, comprou a pintura do século XVI “Ressurreição de Cristo”, a primeira obra portuguesa deste período adquirida pela instituição museológica, vendida pelo galerista Philippe Mendes.

Contactada então pela agência Lusa, fonte do gabinete de comunicação e relações externas do Louvre enviou uma resposta por ’email’: “Esta é a primeira pintura [portuguesa] comprada pelo museu, tendo as outras pinturas portuguesas das nossas coleções sido adquiridas por doação”.

Mendes tinha oferecido em 2016 um quadro da pintora portuguesa Josefa D’Óbidos (1630—1684) ao Louvre, com o objetivo de incentivar a criação de uma sala de pintura portuguesa naquele museu parisiense, “ambição que fica agora um pouco mais perto”, comentou também, na mesma altura, em comunicado.

