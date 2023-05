Galeria Pedro Cera comemora 25 anos com novo espaço em Madrid

A galeria de arte contemporânea Pedro Cera, em Lisboa, que celebra este ano 25 de atividade, vai abrir em setembro um novo espaço expositivo em Madrid.

O novo espaço ficará localizado em Justicia, uma zona onde se concentram algumas galerias de Madrid, nomeadamente a Elba Benitez, Travesia 4, Elvira Gonzales, Nogueras Blanchard e Juana de Aizpuru, entre outras, indica um comunicado da galeria portuguesa.

Fundada em maio de 1998 por Pedro Cera, a galeria viria a participar pela primeira vez na feira de arte contemporânea ARCOmadrid no ano seguinte, passando a ter uma presença frequente naquele que é o maior certame da Península Ibérica neste setor.

Em 2008, coincidindo com a crise financeira mundial, a Galeria Pedro Cera abandonou as suas antigas instalações, situadas entre a Graça e Santa Apolónia, para o espaço atual, situado em Campo de Ourique.

No novo espaço, recorda no texto, reconfigurou o seu programa para desenvolver um projeto de maior alcance internacional, participando em várias feiras nacionais e estrangeiras, com obras de artistas portugueses.

Em Madrid, a partir de setembro, a Galeria Pedro Cera ficará instalada numa área com 300 metros quadrados, numa sala de exposições semelhante à de Lisboa, mas com uma fachada de vidro dividida em cinco painéis, com 17 metros, indica ainda.

A galeria representa atualmente uma lista intergeracional de 22 artistas oriundos da Europa, América Latina e Estados Unidos, como Adam Pendleton, Ana Manso, Anna Hulačová, Antonio Ballester Moreno, Bruno Pacheco, David Claerbout, David Thorpe, Dora Longo Bahia, Frank Nitsche, Gil Heitor Cortesão, Gilberto Zorio, Lena Henke, Luca Francesconi, Mariele Neudecker, Matt Keegan, Miguel Branco, Oliver Laric, Paloma Varga Weisz, Tobias Rehberger e Vítor Pomar, como indica a sua página na Internet.