Gala da PALCUS premeia portugueses e lusodescendentes em Washington

O Conselho de Liderança Luso-Americano voltou a realizar no sábado, de forma presencial, a sua gala anual, tendo galardoado membros da comunidade luso-americana e atribuído oito bolsas de estudo a jovens lusodescendentes.

Em causa está a 24.ª edição da Gala dos Prémios de Liderança da PALCUS (sigla em inglês), que decorreu na noite de sábado em Washington, capital dos Estados Unidos, e que premiou os portugueses e lusodescendentes que se distinguiram pelas suas “realizações pessoais, bem como pela honra que trouxeram à comunidade luso-americana”, segundo a organização.

O evento, que reuniu cerca de duas centenas de pessoas, contou com a participação do embaixador de Portugal em Washington, Francisco Duarte Lopes, do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, da presidente e do vice-presidente da PALCUS, Katherine Soares e Joe Santos, respetivamente, e do diretor da NextGen Academy, Jordan Thomas.

No decorrer da gala foram entregues bolsas de estudo a oito estudantes: Jennifer Venema, Shaun Thompson, Logan Duarte, Daniel Carvalheiro-Santos, Faith da Silva, Emily Fasteson, Andrea Cerdeira e Daniella Pinho.

Já nos Prémios de Liderança de 2022, Carolina Rendeiro foi distinguida pela sua ‘Liderança em Serviço Comunitário’; Filipe Valle Costa pela ‘Liderança nas Artes’; o ‘Portuguese Historical Museum’ foi galardoado como ‘Organização excecional’; e Fernando G. Rosas e Marie R. Fraley venceram os prémios de ‘Realização de vida’.

Por outro lado, os prémios de ‘Jovem Promessa Luso-Americana’ foram atribuídos a Andrew Figueiredo e Kayla Faria.

Horas antes da gala, teve também lugar na capital norte-americana o Fórum Lusitano 2022, organizado pela PALCUS, em que estiveram em discussão formas de promover a herança e a cultura portuguesas além das formas tradicionais já muito utilizadas, como romarias e músicas e danças populares.

De acordo com a PALCUS- a única organização que representa portugueses e lusodescendentes a nível nacional -, o Fórum serviu para discutir o estado atual da comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América e o trabalho conjunto que pode ser feito para promover e proteger o legado da comunidade luso-americana e o património das origens culturais lusitanas no país.