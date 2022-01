GAID promove sessões de esclarecimento com os investidores da diáspora

Com o objetivo de assegurar uma resposta eficaz aos investidores da diáspora que pretendam desenvolver projetos ligados ao setor do turismo, o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID) irá promover, em conjunto com o Turismo de Portugal, sessões de esclarecimento periódicas com os empresários.

Estas reuniões serão individuais, para um acompanhamento mais próximo de cada projeto, e serão realizadas por videoconferência.

Nestas sessões serão abordadas formas de financiamento e questões ligadas aos licenciamentos, entre outros tópicos aplicáveis a cada caso concreto.

Esta iniciativa permitirá obter com mais precisão o enquadramento específico de cada projeto de investimento e esclarecer todas as dúvidas relacionadas com os mesmos.

As primeiras sessões estão agendadas para os dias 18 de janeiro, 1 e 15 de fevereiro, entre 14h00 e as 18h30, e vão abranger um total de 12 a 15 investidores.

Os investidores interessados em participar nestas sessões deverão enviar um email com essa indicação para [email protected] Os agendamentos serão confirmados por ordem de chegada e até dois dias úteis antes da data de cada sessão.