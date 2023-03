Gaia vai ter novos elevadores: práticos e com boas vistas

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai investir 2,5 milhões de euros na instalação de três elevadores entre o Jardim do Morro e a Rua Cândido dos Reis, anunciou o vice-presidente.

No final da reunião do executivo municipal, e em declarações aos jornalistas, Patrocínio Azevedo referiu que o concurso público já foi lançado, mas ficou deserto.

“Estamos a lançar outro concurso”, sublinhou.

Os elevadores vão permitir fazer a ligação entre a cota alta e a baixa daquela zona da cidade e vai ser uma mais-valia na circulação das pessoas, nomeadamente daquelas com mobilidade reduzida, considerou.

Além destes três elevadores, a autarquia pretendia instalar um quarto, a ligar o Jardim do Morro ao Mosteiro da Serra do Pilar, mas o mesmo não foi aprovado pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), salientou o vice-presidente.

A par disto, Patrocínio Azevedo revelou que a câmara tem ainda a pretensão de integrar as viagens do teleférico na rede Andante (título de transporte intermodal para usar nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto), nomeadamente no passe único.

“Estamos em conversações com o concessionário para integrar aquilo [bilhetes do teleférico] no passe único [Andante], temos essa vontade há muito tempo, mas é difícil operacionalizar”, explicou.

Uma das questões é distinguir o utilizador turista do utilizador frequente, contou.