Gaia abre feiras e mercados na segunda-feira

As feiras e mercados municipais de venda de produtos não alimentares de Vila Nova de Gaia reabrem na segunda-feira, “nos termos dos planos de contingência em vigor”, indicou fonte desta autarquia do distrito do Porto.

A resolução do Conselho de Ministros previa “a reabertura das feiras e mercados a partir de 05 de abril [segunda-feira], desde que [se verificasse] uma situação de controlo da incidência cumulativa e do risco de transmissibilidade”, tendo a câmara de Vila Nova de Gaia decidido autorizá-la.

“O concelho de Vila Nova de Gaia encontra-se numa posição claramente confortável no que respeita aos critérios epidemiológicos referidos, segundo dados revelados pela Direção-Geral da Saúde”, referiu, à Lusa, fonte da autarquia.

Tendo por base o despacho camarário que autoriza a reabertura de feiras e mercados municipais de venda de produtos não alimentares, a mesma fonte frisou que a decisão foi tomada “depois de auscultadas as autoridades de saúde do concelho”, e que “poderá ser alterada se a evolução da situação pandémica assim o exigir”.

“A Câmara de Gaia autoriza a reabertura das feiras municipais a 5 de abril, devendo manter-se as condições específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização obrigatória de máscara, distanciamento físico, higienização das mãos e etiqueta respiratória, nos termos dos planos de contingência em vigor”, foi ainda frisado.