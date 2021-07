Gabriella Rodriguez representa Portugal no maior concurso de beleza do mundo

Gabriella Rodriguez, luso-venezuelana de 23 anos, foi eleita Miss Queen Portugal 2020 e prepara-se para representar Portugal no Miss Earth, o maior concurso de beleza do mundo.

A Organização CNB Portugal realizou em Braga as Finais Nacionais do Miss Queen Portugal, Miss Teen Portugal e Mrs Portugal de 2020, edição em atraso devido à pandemia.

Após realização dos eventos da Primeira Fase de seleção Distrital do Concurso Nacional de Beleza, entre setembro e novembro de 2020, as finalistas selecionadas participaram numa preparação ao longo de seis meses, bem como em provas preliminares de Talentos, Trajes Criativos e Competição de Inteligência e Consciência Ambiental.

A jovem luso-venezuelana Gabriella Rodriguez, de 23 anos, foi eleita Miss Queen Portugal 2020 e será agora a representante Portuguesa para o Miss Earth, o maior concurso de beleza em todo o Mundo.

Em 2019, Gabriella decidiu partir para Portugal, em busca de melhores condições de vida para a família que se encontra na Venezuela. Foi uma prima que vive em Braga que a acolheu nos primeiros tempos, mas desde logo encontrou trabalho em Paredes de Coura e com muita determinação tem vindo a perseguir o seu grande objetivo. Foi naquela vila minhota que Gabriella começou a criar as primeiras raízes e a adaptar-se à realidade de Portugal.

Na Venezuela, Gabriella trabalhou vários anos como modelo e concorreu em concursos de beleza. Por isso, decidiu inscrever-se no Concurso Nacional de Beleza Miss Queen Portugal e na Primeira Fase de Seleções Distritais, que aconteceu em novembro de 2020, foi eleita Miss Viana 2020, o que lhe valeu um lugar na Final Nacional.

Na derradeira prova, Gabriella conquistou as distinções de Melhor Talento e Melhor Traje 2020, bem como o título principal de Miss Queen Portugal 2020 e Miss Earth Portugal 2021.

No final de 2021 viajará até às Filipinas, onde durante um mês representará Portugal, o Município de Paredes de Coura e o Distrito de Viana do Castelo, no Miss Earth 2021, certame de beleza que promove a Defesa do Meio Ambiente.

Com o mediatismo do título conquistado, Gabriella Rodriguez espera conquistar novas oportunidades profissionais.