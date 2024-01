Gabriel rescindiu com o Benfica

O médio brasileiro Gabriel terminou a ligação contratual com o Benfica, depois de ter ingressado no clube lisboeta em 2018, proveniente dos espanhóis do Leganés.

“O Sport Lisboa e Benfica e o jogador Gabriel acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada na época 2018/19”, pode ler-se na nota divulgada pelos ‘encarnados’, no site oficial.

No total, foram 100 jogos oficiais e cinco golos de ‘águia ao peito’, entre 2018 e 2021, contribuindo para a conquista do campeonato nacional de 2018/19 e da Supertaça de 2019.

Em setembro de 2021, Gabriel, de 30 anos, acabou por rumar, na condição de emprestado, ao Al-Gharafa, do Qatar, tendo sido, uma vez mais, cedido, mas aos brasileiros do Botafogo, em 2022.