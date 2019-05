Gabinetes de Apoio ao Emigrante reúnem na segunda-feira

O V Encontro de Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) tem lugar, em Santa Maria da Feira, no dia 3 de junho.

A abertura e o encerramento do evento contam com a intervenção do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Estarão também presentes o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e o Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais apresentará o Guia Fiscal para as Comunidades Portuguesas, que tem como objetivo o esclarecimento das dúvidas mais comuns dos concidadãos portugueses que residem no estrangeiro em matérias de direito fiscal.

O Secretário de Estado do Emprego fará a apresentação do Programa Regressar, que reúne um conjunto de medidas nos domínios fiscal, da formação profissional, do emprego e do investimento, destinadas à criação de condições para o regresso de cidadãos emigrantes a Portugal.

O evento tem lugar no Auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira.