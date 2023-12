G20 leva Cravinho ao Brasil

O ministro dos Negócios Estrangeiros português estará no Brasil quinta e sexta-feira, numa altura em que Portugal é um dos países convidados a participar no G20, o grupo das vinte maiores economias do mundo, atualmente sob presidência brasileira.

“Além de constituir mais um momento que permitirá passar em revista os assuntos em curso da relação bilateral, os chefes da diplomacia dos dois países vão ainda debater questões regionais e da agenda internacional, nomeadamente as perspetivas quanto ao acordo UE-Mercosul ou a situação no Médio Oriente, incluindo a deslocação do MNE português à região”, lê-se num comunicado deste ministério.

Considerada “um dos principais desafios da diplomacia, tendo em conta as centenas de reuniões que implica coordenar até à Cimeira do Rio de Janeiro (que decorre em novembro)”, a presidência brasileira do G20 “marcará o ano de 2024”, refere a nota da diplomacia portuguesa.

Segundo o MNE português, a primeira reunião técnica do G20 na presidência brasileira ocorreu segunda-feira e constituiu “uma oportunidade para projetar Portugal e para aumentar a sua visibilidade no plano internacional”.

“Este trabalho prosseguirá ao longo de todo o ano, nos planos técnico e político, e será um dos principais assuntos a tratar na reunião que o ministro João Gomes Cravinho manterá com o homólogo brasileiro, Mauro Vieira, esta quinta-feira de manhã, em Brasília”, refere a nota.

Na quinta-feira, em São Paulo, Cravinho participa na cerimónia de investidura do professor Álvaro Vasconcelos como novo titular da Cátedra José Bonifácio da Universidade de São Paulo.

João Gomes Cravinho tem também agendadas visitas e encontros com várias entidades portuguesas e brasileiras e uma reunião agendada, na sexta-feira, com o Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bem como um encontro com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em que participarão empresários portugueses e brasileiros.