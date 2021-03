Futuro procura-se

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Quem vos dirá o que como o futuro

Como será o mundo depois da pandemia

Quem escalará este fosso e muro

Aguardas o futuro com medo ou alegria?

Quantas leis humanas já foram criadas

Para acabar com o puro preconceito

O racismo prevalece, as pessoas são odiadas

O ódio anda no ar e rasga qualquer peito.

Que futuro aguarda a humanidade

Quem vos revelará toda a verdade

Sobre o que significa o inferno

Ou qual a condição dos mortos?

Quem nos informará porque existimos

Qual será o nosso futuro amanha

Quem se recordará dos heróis que vimos

Nos jornais e nos telejornais diários?

Quem saciará continentes esfomeados

Quem dará pernas novas aos mutilados

Quem regerá este mundo tão fraccionado

Quem quer acolher tantos refugiados?

Quem curará um mundo triste e adoentado

Morredouro há quase seis mil anos

Há governo humano que nos explique isso

Ou haverá algum livro que nos informe de tudo?!

José Valgode