Futuro de Sérgio Conceição definido

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai continuar no comando técnico da equipa por mais três anos, segundo avançou no final desta semana o canal oficial do clube azul e branco.

Sérgio Conceição, de 46 anos, chegou ao FC Porto em julho de 2017, tendo, desde então, conquistado dois títulos de campeão nacional, em 2017/18 e 2019/20, uma Taça de Portugal, em 2019/20, e duas Supertaças Cândido Oliveira, em 2018/19 e 2020/21.

O prolongamento do contrato ocorre depois de os ‘dragões’ terem terminado a I Liga na segunda posição, a cinco pontos do campeão Sporting, numa temporada em que só ‘caíram’ nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, que se sagrou campeão da Europa, no Porto, depois de ter sido eliminado nesta fase em 2018/19 e nos oitavos de final em 2017/18, em ambos os casos frente ao Liverpool, finalista em ambas as edições e vencedor da segunda.

O antigo internacional português cumpriu quatro temporadas no comando técnico dos ‘dragões’, sucedendo a Nuno Espírito Santo, depois de ter orientado clubes como o Nantes, em França, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Académica e Olhanense.

Antes, foi ainda adjunto do italiano Dominique D´Onofrio, nos belgas do Standard Liège, em 2010/11, e diretor desportivo dos gregos do PAOK Salonica, clube no qual encerrou a carreira futebolística, marcada pelas passagens por FC Porto, Lazio e Inter Milão.

Presente no Euro2000, no Mundial2002 e nos Jogos Olímpicos Atlanta1996, Sérgio Conceição vestiu ainda as camisolas de Académica, Penafiel, Leça, Felgueiras, Parma, Standard Liège e Qadsia.

Como jogador, o extremo natural de Ribeira de Frades, em Coimbra, conquistou três títulos de campeão português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ao serviço do FC Porto, uma Liga italiana, uma Taça das Taças, uma Supertaça europeia, duas Taças de Itália e uma Supertaça italiana, na Lazio.