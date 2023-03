Futuro das trotinetas elétricas nas mãos dos parisienses

Os parisienses preparam-se para ir a votos, já no próximo domingo, para decidir a continuidade ou proibição do aluguer e circulação de trotinetas elétricas nas ruas da capital.

Pressionada devido aos problemas legais levantados pela má utilização deste meio de transporte, Anne Hidalgo, autarca de Paris, anunciou o referendo em janeiro.

Recorde-se que Paris foi uma das primeiras cidades a adotar as trotinetas elétricas passíveis de aluguer através de aplicações móveis. Em 2018, as autoridades parisienses foram obrigadas a “apertar o cerco” com regulamentos que fizessem desaparecer o sentimento de insegurança por parte de condutores e de peões.

O JN adianta que “Paris tem um total de 15 mil trotinetas operadas pelas empresas Lime, Dott e Tier”.