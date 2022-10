Futuro da língua portuguesa debatido em Timor

“Ler e falar o mundo em português” é o tema das VII Jornadas Pedagógicas promovidas pelo Centro de Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), na próxima semana, em Díli.

Promovidas no âmbito do projeto FOCO-UNTL e em articulação com a Embaixada de Portugal em Díli, as jornadas incluem vários seminários e debates sobre vários temas, incluindo a situação geral do ensino da língua portuguesa em Timor-Leste.

“A leitura e a formação de leitores representam um desafio cada vez mais complexo para alunos e professores, e as dificuldades em ler e comunicar de forma eficaz são uma realidade em muitos contextos académicos e profissionais, espera-se que a pesquisa, nesta área, possa contribuir com novos conhecimentos, métodos e práticas para um ensino mais eficiente da língua portuguesa”, refere uma nota dos organizadores enviada à Lusa.

Entre os dias 19 e 21 de outubro, especialistas, professores e alunos reúnem-se numa iniciativa que conta com a participação do Gabinete de Pós-Graduação e Pesquisa da UNTL e da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades, a decorrer no ‘campus’ da UNTL e no Centro Cultural Português.

“Num momento em que estudos realizados nos mais diversos contextos culturais e sociais alertam para a relação entre a competência leitora e o desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas, pretende-se que esta edição das Jornadas proporcione uma oportunidade de reflexão sobre as relações que se estabelecem entre literatura, leitura e prática docente no processo de ensino e aprendizagem do português”, sublinham os organizadores.

“Pensar a língua portuguesa e o seu ensino em Timor, nos países lusófonos, no mundo, num contexto em que a sala de aula é cada vez mais um espaço multilingue e multicultural povoado por diferentes conhecimentos tecnológicos e onde o papel da literatura e da leitura é frequentemente questionado, constitui o grande desafio proposto aos investigadores”, referem.

As jornadas pretendem, entre outros objetivos “divulgar trabalhos de monografia realizados por alunos finalistas, apresentar comunicações ou pósteres no âmbito dos eixos definidos, e partilhar iniciativas e projetos realizados ou em curso no domínio da língua portuguesa”.

Trata-se de procurar “promover um espaço plural de divulgação do conhecimento e de debate nas áreas da didática, da linguística, da educação digital, da cultura e literatura em língua portuguesa”.

Entre os temas, no programa de três dias, contam-se apresentações sobre estratégias para a motivação da leitura, a promoção da leitura e da escrita na educação pré-escolar, a aprendizagem do português no contexto de língua não materna ou como língua estrangeira.

Ensino à distância, educação digital, traduções, análises das obras do principal escritor timorense Luis Cardoso, promoção da aprendizagem em ciências, pedagogia, poesia, gramática e literatura são outros dos temas.

