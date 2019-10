Futuro da internet debatido na Universidade da Beira Interior

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai acolher, no dia 13 de novembro, a Iniciativa Portuguesa do Fórum de Governação da Internet, subordinado ao tema “Reconquistar a confiança na Internet”, anunciou aquela instituição sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UBI explica que o evento se realiza em Portugal desde 2010, numa organização da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em parceria com várias entidades.

Com o objetivo de analisar e partilhar as diferentes ideias sobre a forma como a internet deve ser gerida e utilizada, o evento envolverá “stakeholders” públicos e privados, academia, comunidade técnica da internet e da sociedade em geral.

“A Governação da Internet implica uma multiplicidade de políticas públicas e questões técnicas sobre diferentes normas e princípios relativos a vários temas relevantes, que incluem a liberdade de expressão na internet, a privacidade, a segurança, as competências digitais e as tecnologias emergentes”, é referido.

Segundo a informação, o programa será composto por várias sessões que visam debater temáticas como a cooperação nas políticas públicas do digital no contexto nacional e global, e os desafios do desenvolvimento da internet, bem como as tecnologias descentralizadas, incluindo ‘Blockchain’, o seu impacto, supervisão e contributo para a democracia ativa.

Os conteúdos ilícitos na internet e respetiva regulação, o ciberespaço e a crescente relevância da atitude e do comportamento dos utilizadores em contexto profissional e pessoal para a cibersegurança são outros dos temas que estarão em análise.

O fórum contará com um conjunto de mais de 20 oradores convidados, bem como com presença do reitor da UBI, António Fidalgo, e de Nuno Rodrigues, da FCT.

O evento é organizado pela FCT, em parceria com a UBI, a ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações), a APDSI (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação), a Associação DNS.PT, o CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança), o IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação), o Polo TICE.PT, a Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros.