Futsal: seleções portuguesas entre as melhores do mundo

As seleções portuguesas masculina e feminina integram a lista de nomeados para melhores do mundo nos prémios do Futsal Planet, com os selecionadores Jorge Braz e Luís Conceição também entre as escolhas.

Depois de já ter sido eleita a melhor do mundo em 2018, a seleção masculina é uma séria candidata a ser novamente premiada, depois de se ter sagrado campeã do mundo, enquanto Jorge Braz pode ser eleito o melhor selecionador masculino pela quarta vez consecutiva.

Também nomeado para melhor clube masculino do mundo está o Sporting, campeão europeu e que pode ser eleito pela primeira vez, depois de já ter estado três vezes no pódio.

No sábado, a equipa feminina do Benfica, a guarda-redes Ana Catarina e o ex-treinador da equipa feminina da ‘águias’ Pedro Henriques também já tinham sido nomeados, assim como o guarda-redes brasileiro Guitta, do Sporting.

