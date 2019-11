Futsal: portugueses começam Liga dos Campeões com resultados diferentes

O Sporting estreou-se com uma vitória na jornada inaugural do Grupo B da ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os croatas do Novo Vrijeme, por 4-0. O Benfica foi goleado (5-1) pelos italianos do Pesero C/5 no Grupo C.

As equipas portuguesas tiveram prestações bem distintas na abertura da última fase de qualificação antes da Final 4 da competição europeia da modalidade, que apura apenas os primeiros classificados de cada grupo.

O Sporting fez jus ao título de campeão que ostenta, impondo-se, em Tyumen, na Rússia, à formação croata, com relativa facilidade. Logo aos 29 segundos de jogo Alex abriu o ativo para os leões, com Pany Varela a aumentar aos 8 minutos. Pouco depois do recomeço, dois golos no mesmo minuto, de Leo e Pauleta, mataram as aspirações adversárias.

