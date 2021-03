Futsal: Portugal empata com seleção checa

A seleção portuguesa, campeã europeia de futsal, empatou este sábado 3-3 com a República Checa, em jogo da terceira jornada do Grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2022, realizado em Lodz, na Polónia.

Em jogo disputado em terreno neutro, devido às restrições motivadas pela pandemia de covid-19, Miguel Ângelo, Pany Varela e Fábio Cecílio marcaram os golos da equipa das ‘quinas’, enquanto Seidler, Slovácek e Holy foram os autores dos golos checos.

Após um empate (2-2) e um triunfo (3-0) sobre a Polónia, nas rondas anteriores, Portugal manteve-se na segunda posição do grupo, com cinco pontos, a dois da República Checa – que voltará a defrontar na terça-feira, também em Lodz – e com um ponto de vantagem sobre os polacos, enquanto a Noruega ainda está em ‘branco’.