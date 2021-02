Futsal: Portugal conseguiu bater a Polónia

A seleção portuguesa impôs o seu favoritismo em casa da Polónia (3-0) e somou o seu primeiro triunfo no Grupo 8 da qualificação para o Euro2022 de futsal.

Em Lodz, os campeões europeus não se deixaram surpreender, ao contrário do que tinha acontecido em Mafra – 2-2 com os polacos –, na abertura da qualificação, e venceram com um ‘bis’ de Cardinal (15 e 38 minutos) e André Coelho (20).

Perante uma Polónia apenas preocupada com as ações defensivas – no ataque raramente fez ataques com quatro passes seguidos –, Portugal teve muitas dificuldades para se aproximar da área contrária e apenas ia ameaçando em remates de longe, como foram os casos de Ricardinho, Miguel Ângelo e André Coelho.

O primeiro lance de real perigo da equipa das ‘quinas’ surgiu à passagem do nono minuto, quando, na sequência de uma bola parada, Tiago Brito atirou ao poste.

Com a Polónia com cinco faltas desde os 10 minutos, Portugal começou a ter um pouco mais espaço e chegou ao golo aos 15 minutos, por Cardinal. O pivô luso trabalhou bem sobre um adversário e de longe bateu o guarda-redes polaco.

O golo fez ‘tremer’ a Polónia, que finalmente abriu espaços na defesa, e, aos 18 minutos, Kaluza impediu o golo a Afonso Jesus e Pany Varela.

Contudo, a poucos segundos do intervalo, o guarda-redes polaco nada pôde fazer para parar o remate de André Coelho, traído por um ligeiro desvio num companheiro de seleção.

Na segunda parte, a coesa defensiva polaca entrou algo desconcentrada e, com poucos segundos jogados, Cardinal atirou ao poste e, instantes depois, viu Blaszczyk, que tinha entrado ao intervalo, negar-lhe o golo.

O guarda-redes polaco acabou por ser uma das figuras do segundo tempo e, aos 24 minutos, fez duas excelentes intervenções a remates de Fábio Cecílio.

A Polónia apenas ia tentando chegar à área lusa através de lances de bola parada ou de transições, que raramente tiveram oportunidade de fazer, pois Portugal quase nunca lhes deu possibilidades.

A cinco minutos do fim, os polacos arriscaram no guarda-redes avançado e foi a jogarem assim que criaram a sua melhor oportunidade, com um remate fortíssimo de Leszczak à barra, aos 36 minutos.

Coeso e seguro a defender o cinco para quatro, Portugal viria mesmo a chegar ao terceiro golo, na marcação irrepreensível de Cardinal de um livre direto.

Com duas jornadas disputadas, a República Checa lidera com seis pontos, depois de vencer os dois encontros com a Noruega por 5-0, devido às restrições de viagens no país nórdico, motivadas pela pandemia de covid-19, enquanto Portugal tem quatro e a Polónia um.

Qualificam-se para o Europeu dos Países Baixos os vencedores dos oito grupos de qualificação e os seis melhores segundos classificados. Os outros dois segundos classificados disputam um ‘play-off’.

Jogo disputado no Atlas Arena, em Lodz.

Polónia – Portugal, 0-3.

Ao intervalo: 0-2.

0-1, Cardinal, 15 minutos.

0-2, André Coelho, 20.

0-3, Cardinal, 38.

Equipas:

– Polónia: Kaluza, Klaus, Szczypczyński, Elsner e Kriezel. Jogaram ainda: Blaszczyk, Madziąg, Grubalski, Wojciechowski, Lopuch, Leszczak, Marek e Holy.

Selecionador: Blazej Korczynski.

– Portugal: Vítor Hugo, Pedro Cary, Cardinal, João Matos e Ricardinho. Jogaram ainda: Edu, André Coelho, Miguel Ângelo, Afonso Jesus, Fábio Cecílio, Erick, Pany Varela e Tiago Brito.

Selecionador: Jorge Braz.

Árbitros: David Urdánoz Apezteguía e Juan José Cordero Gallardo (Espanha).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Elsner (10), Cardinal (12), Ricardinho (36).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.