Futsal: Portugal bate Lituânia e continua 100% vitorioso

A seleção portuguesa de futsal venceu por 2-0 na receção à congénere da Lituânia, em Loulé, mantendo-se 100.º vitoriosa na qualificação para o campeonato do Mundo de 2024 após o jogo da terceira ronda.

A campeã mundial em título confirmou o seu favoritismo, mas longe do fulgor habitual, num resultado desenhado em dois lances praticamente iguais, um em cada parte, ambos na sequência de cantos, finalizados por Erick (14 minutos) e Pauleta (34).

A seleção portuguesa lidera o Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024 com nove pontos em três jogos, enquanto Lituânia (dois jogos) e Bielorrússia (um) ainda não somaram pontos.

A equipa de Jorge Braz, que na Lituânia tinha vencido por 6-0, dominou desde cedo, mas teve dificuldades em bloquear a defensiva lituana, abusando dos remates exteriores, num primeiro tempo em que, das suas 23 tentativas, só enquadrou quatro no alvo defendido por Macenis.

Pany Varela (02 e 05) e Mário Freitas (03) ameaçaram com remates para fora nos primeiros minutos, mas a primeira grande ocasião pertenceu à Lituânia, que apostava na saída em transição rápida, com Bucma a atirar para grande defesa de Edu (05).

Portugal, a rodar todos os jogadores de campo disponíveis no banco, continuou por cima, com lances perigosos de André Coelho (06 e 07 minutos) e Miguel Ângelo (07) e um ‘tiro’ ao poste de Silvestre Ferreira (11), até que surgiu o golo de Erick (14), num remate de primeira de meia distância após canto de Mário Freitas.

À beira do intervalo, a Lituânia desperdiçou o empate e, na jogada seguinte, Afonso Jesus falhou incrivelmente o 2-0, atirando às malhas laterais com a baliza aberta.

No início do segundo tempo, os lituanos, em contra-ataque, voltaram a ter uma oportunidade flagrante para chegar à igualdade – Baranauskas permitiu a defesa de André Sousa (23) -, mantendo Portugal em ‘sentido’.

Silvestre Ferreira falhou o desvio ao segundo poste após jogada muito bem desenhada pela equipa portuguesa (26 minutos), que, com muita posse de bola, mas dificuldade em definir o último passe, continuou a acumular muitos remates de meia distância sem sucesso.

Quando aparecia na área portuguesa, a Lituânia criava sempre perigo – Baranauskas voltou a estar perto do 1-1, aos 31 minutos -, mas o ascendente de Portugal acabou por ter finalmente expressão, selando o resultado final aos 34 minutos, após novo canto de Mário Freitas, que assistiu para o remate certeiro, de primeira, de Pauleta.

O campeão mundial e europeu em título e vencedor da primeira edição da Finalíssima, prova organizada pelas confederações europeia (UEFA) e sul-americana (CONMEBOL), encerra esta fase com uma deslocação à Bielorrússia, em 07 de março de 2023.

Os vencedores dos 12 grupos e os quatro melhores segundos classificados seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes segundos posicionados disputam um ‘play-off’.