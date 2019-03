Futsal: FCD03 elimina Racing nas meias-finais da taça do Luxemburgo

O centro desportivo de Oberkorn recebeu este domingo o clássico de futsal luxemburguês a contar para as meias-finais da Taça do Luxemburgo 2018-2019.

O Futsal Clube de Differdange (FCD03), que lidera invicto o campeonato luxemburguês, recebeu o Racing Futsal Luxemburgo, segundo classificado do campeonato e detentor atual da taça.

Com mais de 600 espectadores e lotação esgotada, ambas as equipas demonstraram que a modalidade está em ascensão e cada vez mais incontornável, no panorama luxemburguês, que a tardou em reconhecer.

O Racing marcou primeiro ao minuto 13 por João Carlos Peixão Guerrinha. Aos 14:35 o Differdange chega ao empate por Masic Ernad após um corte mal efetuado que traiu o guarda-redes. Masic Ernad voltou a marcar aos 19:43 e levou a equipa da casa a vencer para o intervalo.

Aos 20:35 o Differdange dilatou a vantagem para 3-1 por grande penalidade convertida por Masic Ernad.

O Racing não baixou os braços e Carlos Soares reduziu para 3-2 aos 21:20 e para 3-3 aos 38:52. Quando tudo apontava o prolongamento Masic Ernad volta a marcar a 5 segundos do final do tempo regulamentar num livre direto por acumulação de faltas.

O Futsal Clube de Differdange vai defrontar o US Esch Futsal no dia 22 de abril no Centro Atert em Bertrange.