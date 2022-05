Futsal: Differdange volta a ser campeão nacional

Foi este domingo que o FC Differdange 03 revalidou o título de campeão de futsal no Luxemburgo. No jogo frente ao Union Titus Pétange (UTP), o resultado no play-off foi favorável aos bicampeões.

Foi um combinado de 10-7 entre as equipas. Na primeira mão do play-off, jogada em Rodange, o UTP recebeu e marcou cinco golos num jogo que terminou empatado. Tudo seria decidido na casa do “Dif”, em Niederkorn, e foi o que aconteceu.

Nuninho e Faria Costa marcaram os golos dos visitantes, enquanto que Fred Torres fez um hat-trick, tendo também Rúben Reis e Daniel Garrido marcado para a vitória. Foi o quarto título nacional para a equipa do sul do Luxemburgo.

O futsal é um grande foco da comunidade portuguesa no Luxemburgo, sendo grande parte da direção dos clubes, treinadores e jogadores vindos de Portugal. Dois membros da direção do FC Differdange, Filipe Costa e Remy Manso, falaram ao BOM DIA a meio da época.

#portugalpositivo