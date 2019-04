Futsal: Differdange vence Taça do Luxemburgo

O centro desportivo Atert em Bertrange recebeu esta segunda-feira de Páscoa, a final da Taça do Luxemburgo 2018-2019 de futsal.

Com mais de 800 espetadores, e um pavilhão desportivo quase repleto, o FCD03 entrou melhor no jogo e marcou logo aos quatro minutos, por Rúben Oliveira. Aos seis minutos foi a vez de Ernad Masic dilatar para duas bolas a zero.

A equipa do US Esch ainda regressou ao jogo num contra-ataque onde Diogo Pereira não desperdiçou, enquanto o FCD03 ainda festejava o segundo golo. Cláudio Lemos teve o empate nos pés aos nove minutos.

O FCD03 aproveitou vários erros defensivos e não parou de dilatar a vantagem vencendo o jogo por 9 – 2.

Rubén Reis, autor de cinco golos, foi considerado o melhor jogador em campo.