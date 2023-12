Futsal: Benfica e Sporting na final-four da Champions

O Sporting, finalista vencido das duas últimas edições, garantiu este domingo a presença na final-four da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Anderlecht (4-1), na terceira e última jornada do Grupo C da ronda de elite.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, Diogo Santos (09 minutos), Pany Varela (15), Zicky (23) e Bernardo Paçó (32) marcaram os golos do campeão português, com Edu (18) a reduzir para os belgas.

Campeão em 2018/19 e 2020/21, o Sporting, que venceu o Grupo C, juntou-se na final-four ao Benfica e aos espanhóis FC Barcelona e Palma Futsal, detentor do troféu.