Futsal: Benfica conquista Taça da Liga

O Benfica conquistou este domingo, pela quarta vez no seu historial, a Taça da Liga de futsal, depois de vencer, na final, o Quinta dos Lombos, por 3-0, numa partida onde desenhou cedo o êxito.

O conjunto lisboeta capitalizou um arranque de desafio demolidor, com dois golos em quatro minutos, que condicionaram a ação de um adversário esforçado, mas sem suficientes argumentos e, sobretudo, lucidez, para responder às contrariedades.

Com este êxito, os ‘encarnados’ sucedem ao Sporting, que tinha vencido as duas últimas edições do troféu, passando a partilhar com os ‘leões’ o mesmo número de conquistas [quatro] nesta competição.

Para conseguir esse feito, o Benfica capitalizou uma entrada inspirada na partida, e precisou apenas de 45 segundos para inaugurar o marcador, num remate forte de Arthur que deixou ‘atordoado’ o Quinta dos Lombos.

A equipa do concelho de Cascais demorou a reagir, perante uns ‘encarnados’ mais insistentes, e que galvanizados pela madrugadora vantagem voltaram encontrar nova brecha na defesa contrária.

Desta foi Rocha, que respondeu de forma astuta a um canto cobrado Gonçalo Sobral, assinando o 2-0 quando estavam apenas cumpridos quatro minutos de jogo.

Só com a pronunciada desvantagem o Quinta dos Lombos despertou, verdadeiramente, para o jogo, passando a pisar terrenos mais avançados e, aos seis minutos, a ter uma das melhores oportunidades nomeadamente em desmarcações de Rodriguinho e Vicente, que o guardião benfiquista controlou.

Perante este maior atrevimento do adversário, as ‘águias’ iam explorando o contra-ataque, em rápidas transições, uma dela quase a resultar num terceiro golo, num remate de Jacaré devolvido pela barra da baliza de Schutt, que fez o 2-0 manter-se até ao intervalo.

Após o descanso o jogo caiu numa toada de maior equilíbrio, mas com o Benfica a voltar a superiorizar-se na altura do remate, deparando-se com um inspirado Schutt na baliza do Quintas dos Lombos.

Com ao avançar do cronómetro, o discernimento de ambos os conjuntos foi-se degradando, precipitando várias chances de golo falhadas, com Carlos Monteiro, no Benfica, a atirar aos ferros, e Rodriguinho, para o Quinta dos Lombos, numa jogada de insistência recheada de ressaltos, a rematar por duas vezes contra os opositores, quando estava a meio metro da baliza.

Equipa de Cascais arriscou tudo nos últimos quatro minutos, apostando no 5×4, mas acabando por se expor, nos minutos finais, a um remate de longe do benfiquista Bruno Cintra, que com a baliza aberta, deu a ‘estocada final’ no adversário, fixando o 3-0.