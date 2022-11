Futre: Portugal tem a melhor seleção do mundo

O antigo internacional Paulo Futre e o futebolista Ricardo Quaresma alertaram para a necessidade de a seleção portuguesa não facilitar no Campeonato do Mundo, apontando para os surpreendentes desaires sofridos por Argentina e Alemanha.

“Não podemos facilitar em nenhum momento durante o jogo. Se estivermos a ganhar, muito menos. Temos de estar mais atentos do que nunca, para não acontecer o que aconteceu à Argentina e à Alemanha”, afirmou Paulo Futre, à margem de uma ação de uma loja de produtos eletrónicos, realizada no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Com 41 internacionalizações e sete golos na equipa das ‘quinas’, com a qual participou no Mundial86, no México, Paulo Futre considera que Portugal tem “a melhor seleção do mundo” e, portanto, poderá ambicionar uma inédita conquista do cetro, no Qatar.

“Temos a melhor seleção do mundo. Sonhar é grátis, mas podemos sonhar acordados, pois temos mesmo uma seleção com um talento incrível. Qualquer um dos 26 pode ser titular, podemos chegar à final e, porque não, ganhar”, expressou o antigo avançado.

Na teoria, Paulo Futre aponta o Uruguai como o adversário mais complicado na fase de grupos, tendo uma “geração espetacular a terminar”, com Godín, Cavani ou Suárez, e conta com vários “jovens que estão a aparecer”, mas colocou o foco no “jogo a jogo”.

Por outro lado, Ricardo Quaresma espera que Portugal entre “com o pé direito” nesta competição, de forma a trazer “confiança” para os restantes encontros, mas lembrou que, num Campeonato do Mundo, “não há jogos fáceis” para nenhuma das seleções.

“Acho que a nossa seleção está preparada. Toda a gente tem o sonho de chegar o mais longe possível, que é a final, e ganhá-la. Acredito que não vai ser um jogo fácil [contra o Gana], mas temos mais qualidade e temos equipa para vencer”, analisou Quaresma.

Já Cândido Costa, que também marcou presença no mesmo evento, mostrou-se “com muitas esperanças” na prestação portuguesa na competição, esperando que a equipa das ‘quinas’ dê “uma alegria aos portugueses, entre bem e faça um grande Mundial”.

“Acho que, desta vez, não é só uma coisa de patriotismo. Temos muito bons jogadores, é um sonho muito válido e palpável. Estou com muitas esperanças”, confidenciou o ex-jogador de Belenenses e FC Porto, entre outros, que nunca se tornou internacional AA.

Portugal e Gana estreiam-se no Mundial2022 na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022, com os lusos a defrontarem, depois, o Uruguai, na segunda-feira, e a Coreia do Sul, 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.