Futebolista do Braga saiu de maca com lesão craniofacial

O defesa central Serdar sofreu este sábado uma lesão craniofacial no jogo com o Gil Vicente e foi transportado para o Hospital de Braga para ser observado, informou o clube bracarense da I Liga de futebol.

O jogador turco, de 21 anos, chocou com o seu guarda-redes Matheus já no período de descontos e depois de assistido durante vários minutos saiu do estádio numa ambulância.

O clube informou no final que Serdar seguiu para o Hospital de Braga para ser observado.

O Sporting de Braga venceu o Gil Vicente por 2-1 na 26.ª jornada da Liga.