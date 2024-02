Futebol feminino: Portugal é 5.º no ranking da UEFA

Benfica e Barcelona empataram a quatro bolas no encontro de encerramento do Grupo A da Liga dos Campeões feminina, resultado que permitiu Portugal alcançar o 5.º lugar no ranking feminino da UEFA.

Ao passo que no futebol masculino o nosso país está em 7.º lugar, o que, por si só, se traduz na perda de uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões, as atletas lusas estão a provar aquilo que verdadeiramente podem vir a fazer pelo futebol mundial.

Portugal ocupa uma quinta posição partilhada com Itália, empatadas com 34 mil pontos. A número um é a França, que tem 73.333 pontos.