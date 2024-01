Futebol feminino estreia sistema que permite ouvir os árbitros

Os jogos que opõem Sporting e Clube Albergaria, e ainda Braga e Marítimo, vão marcar a estreia de um sistema que permite que os adeptos ouçam, nos estádios, as explicações dos árbitros em relação aos lances de cada partida.

De acordo com o JN, a estreia será nos jogos da Taça de Portugal Feminina, e marcam a iniciativa em território luso.

Os oito jogos desta eliminatória serão realizados com o recurso ao videoárbitro. Como noticiou ontem o JN, o Conselho de Arbitragem, após autorização por parte do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais como por exemplo foras de jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti.