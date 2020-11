Futebol feminino: Benfica prepara encontro na Bélgica

O estreante Benfica vai jogar no campo das belgas do Anderlecht na segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões de futebol feminino, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

A formação ‘encarnada’, comandada por Luís Andrade, viaja à Bélgica em 18 ou 19 de novembro, numa eliminatória em jogo único que vale um lugar nos 16 avos de final da competição.

Na primeira ronda de qualificação, o Benfica, que disputa pela primeira vez a única prova europeia do calendário feminino, venceu por 3-1 no campo das gregas do PAOK Salónica, com tentos de Ana Vitória, Cloé Lacasse e Catarina Amado.

Por seu lado, as belgas golearam em casa o Linfield, da Irlanda do Norte, por 8-0, num embate em que quatro jogadores ‘bisaram’, nomeadamente Deneve, Wijnants, De Caigny e Wullaert.

Na época transata, o Anderlecht foi afastado nos 16 avos de final, face ao BIIK Kazygurt, ao empatar 1-1 em casa e perder no Cazaquistão por 2-0.

Os vencedores dos embates da segunda ronda de qualificação seguem para os 16 avos de final, com sorteio em 24 de novembro, em Nyon, e jogos em 08 ou 09 de dezembro (primeira mão) e 15 ou 16 de dezembro (segunda).