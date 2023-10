Futebol de praia: seleção feminina perde Mundialito para a Espanha

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia foi derrotada este domingo no embate decisivo do Mundialito da modalidade pela Espanha, por 2-1, a qual revalidou assim o título conquistado em 2022.

Após um primeiro tempo sem golos, as espanholas adiantaram-se na frente do marcador, por intermédio de Jessi, aos oito minutos, mas a seleção lusa conseguiu chegar ao empate no terceiro período, na sequência de um lance infeliz da espanhola Alcaide, que fez um autogolo.

No entanto, a Espanha acabou por materializar a sua superioridade com o golo decisivo, marcado pela espanhola Laura, que valeu a revalidação do título.

A seleção portuguesa tinha feito a sua estreia com uma goleada à congénere dos Estados Unidos, por 6-1, a que se seguiu, na segunda jornada, uma vitória sobre a Inglaterra, por 4-2, nos penáltis, após um empate a três bolas no final do tempo regulamentar.