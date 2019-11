Futebol de praia: Portugal nas meias-finais do Mundial

A seleção portuguesa de futebol de praia qualificou-se para as meias-finais do Mundial, ao vencer o Senegal por 4-2, no segundo jogo dos quartos de final, em Assunção, no Paraguai.

Jordan Santos, aos oito minutos, Lansana Diassy, aos 20, na própria baliza, Léo Martins, aos 22, e Bê Martins, aos 32, apontaram os tentos lusos, enquanto Mamadou Sylla, aos três, e Raoul Mendy, aos 36, faturaram para os africanos.

Nas meias-finais, Portugal, campeão mundial em 2001 e 2015, vai defrontar o vencedor do embate entre Japão e Uruguai.

Os ‘quartos’ começaram com a eliminação do campeão em título Brasil – que ganhou 14 das 19 edições do Mundial, incluindo cinco das nove realizadas sob a égide da FIFA, a primeira em 2005 -, derrotado por 4-3 pela Rússia, campeã em 2011 e 2013.