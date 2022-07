Futebol de praia: pleno masculino, decisões adiadas para seleção feminina

As comissões de menores receberam no ano passado mais de 13 mil denúncias de crianças em perigo, por estarem expostas a situações de violência doméstica. A presidente do Instituto de Apoio à Criança diz, numa entrevista ao JN e à TSF, que a sociedade civil está a fazer pouco no apoio a essas crianças e há "demasiada complacência com as famílias que não querem crianças".