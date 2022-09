Futebol de praia feminino luso em terceiro lugar na Liga Europeia

A seleção portuguesa de futebol de praia feminino conquistou o terceiro lugar da Liga Europeia, após impor-se por 3-0 à Ucrânia, em Cagliari, Itália.

Depois da estreia em europeus com o quinto lugar, as lusas, que perderam na meia-final POR 4-1 com a Espanha, conseguem, assim, o seu primeiro pódio internacional.

As pupilas de Alan Cavalcanti, que tinham perdido na sexta-feira por 3-2 com estas rivais em fase anterior da prova, impuseram-se com autólogo de Kostiuk, aos 15 minutos, e tentos de Carolina, aos 23, e Érica, aos 27.

Portugal foi superior em quase todos os momentos e, com este êxito, garantiu o apuramento direto para os Jogos Europeus, que a equipa masculina venceu em Minsk2019 e que em 2023 vão decorrer na cidade polaca de Cracóvia.

“Estamos felizes por termos ficado em terceiro. Já ninguém nos tira termos feito história. Há dois dias, perdemos por falta de contração. Hoje, elas apresentaram-se com mais vontade de fazerem história e estiveram muito concentradas, de tal forma que não sofremos golos, o que no futebol de praia é bastante raro. Estão de parabéns por, durante o pouco tempo de trabalho que temos, conseguirem assimilar tudo o que nós dizemos”, congratulou-se Alan Cavalcanti.

O selecionador entende que o acumular de competições vai permitir à equipa “processos ofensivos e defensivos mais naturais”, pelo que acredita num futuro “ainda melhor”.