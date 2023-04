Fuse Valley: a nova zona empresarial da região do Porto

O complexo empresarial da Lionesa e o Super Bock Group, na Via Norte, em Matosinhos, vão ganhar um vizinho nos próximos anos. Promovido pelo Castro Group e pela Farfetch, o projeto do Fuse Valley foi apresentado em setembro de 2021 e as obras deverão, finalmente, começar no final deste ano.

Inicialmente prevista para o final de 2025, a abertura da primeira fase do campus empresarial passou para o segundo semestre de 2026.

A demora no processo de licenciamento atrasou, em um ano, o arranque da empreitada que vai nascer junto ao rio Leça. O tempo extra serviu para reforçar a proposta de captação de empresas multinacionais para o terreno com cerca de 156 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 15 campos de futebol.

Dentro do terreno está prevista a construção, para já, de 24 edifícios. Entre os perto de 140 mil metros quadrados de área total de construção, a Farfetch vai ocupar mais de 40% (perto de 61 mil metros quadrados) do total; o Castro Group vai ocupar a restante área, com escritórios arrendados a empresas, praças, um hotel, terraços e ainda espaços para comércio e serviços, segundo a informação apresentada ao mercado no passado mês, na feira do mercado imobiliário de Cannes, em França.

Na área da mobilidade, há negociações com a câmara de Matosinhos e a Metro do Porto para que a linha C ganhe uma nova estação. “A linha passa a 150 metros do empreendimento. Pretendíamos construir uma nova estação de metro, que seria a estação Fuse Valley. Isto melhoraria muito o nosso desempenho nesta área.” Por agora, as estações mais próximas são Araújo e Custió, a um quilómetro a pé. O projeto também contempla ligações para bicicletas – graças à proximidade com a Ecovia do Leça – e carreiras frequentes de autocarros.