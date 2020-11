Fundo solidário dá esperança aos restaurantes portugueses

Para ajudar um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19, a Edenred Portugal vai distribuir cerca de 200 mil euros por restaurantes que compõem a sua rede credenciada.

Esta iniciativa surge no âmbito da criação do fundo especial More Than Ever, através do qual o Grupo Edenred pretende apoiar, nos países onde opera, colaboradores e parceiros que foram significativamente impactados pelas medidas do estado de emergência.

No ano em que mais restaurantes se viram forçados a encerrar portas e em que muitos se encontram ainda em dificuldades extremas, a Edenred, líder global de soluções de pagamento para o mercado empresarial, assume que é sua missão ajudar este setor, neste momento crucial.

A Edenred Portugal vai entregar cerca de 200 mil euros a estabelecimentos do canal HORECA que integram a sua rede de parceiros, distribuídos um pouco por todo o território nacional. O objetivo é oferecer alguma liquidez inesperada numa fase difícil, para que os estabelecimentos possam abastecer-se e servir os seus clientes.

De norte a sul do país, o valor vai ser distribuído por milhares de restaurantes parceiros através de um cartão, o Euroticket+, que estará carregado com o valor atribuído a cada estabelecimento e que permitirá fazer face a diversas despesas. Para além do saldo oferecido pela Edenred, o cartão dá ainda o acesso ao programa de benefícios Euroticket+, com descontos exclusivos em bens essenciais, campanhas promocionais em grandes marcas, entre outras oportunidades de negócio criadas a pensar nos restaurantes.

O valor destinado aos estabelecimentos advém do Fundo More Than Ever, criado pelo Grupo Edenred, através da redução dos dividendos de 2019 e da diminuição da remuneração dos altos quadros da empresa. O montante foi distribuído pelos vários países onde a Edenred está presente, sendo que a empresa em Portugal decidiu destiná-lo ao apoio da sua Rede de Parceiros Credenciada.

“Continuamos empenhados com o compromisso de criar valor para os nossos clientes, parceiros e utilizadores, através de oportunidades que respondam às suas necessidades num momento tão difícil como o que atravessamos. A nossa missão é também dinamizar a economia local e apoiar a restauração, ajudando-a a ultrapassar os efeitos da pandemia. O recomeço faz-se lado a lado”, afirma Mauro Borochovicius, Diretor-Geral da Edenred Portugal.

Esta não é a primeira iniciativa desenvolvida pela Edenred para apoiar os seus parceiros, clientes, equipas e utilizadores durante a crise pandémica. Logo no início do surto, a 26 de março, foi lançada a plataforma Ao Seu Lado, que estabelece uma ponte entre os cidadãos que procuram adquirir bens alimentares na sua localidade e em segurança, e os estabelecimentos de pequena e média dimensão que continuam a fazer frente à crise, através de serviços de take-away ou de entregas ao domicílio. Já os mais de meio milhão de utilizadores Euroticket Refeição passaram a poder localizar, na sua APP MyEdenred e através de geolocalização, os restaurantes e estabelecimentos alimentares da rede credenciada mais próximos de si que continuavam a operar.

Através desta iniciativa, a Edenred, comprometida com a comunidade local, pretende fazer a diferença e dar o exemplo, apoiando um dos segmentos mais afetados pela atual crise.