Fundo luxemburguês comprou um quarto do Continente à Sonae

A Sonae informou, através de comunicado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), que concluiu a venda de 24,99% do capital da Sonae MC à Camoens Investments, uma entidade detida por um fundo luxemburguês.

A empresa do grupo fundado por Belmiro de Azevedo dedicada à parte do retalho vê assim quase um quarto do seu capital vendido à Camoens, que faz parte do CVC Advisers Company.

A comunicação à CMVM formaliza perante as autoridades nacionais a operação que havia sido conhecida no final de julho. A venda dos 24,99% do capital da Sonae MC, empresa proprietária dos supermercados Continente em Portugal, fez-se por 528 milhões de euros, fez saber a empresa, montante ao qual acrescem 63 milhões de euros num “contingente deferido”.

A diretora executiva da divisão de retalho do grupo português, Cláudia Azevedo, salientou a importância da “parceria com um dos investidores institucionais mais bem-sucedidos do mundo”, expressando entusiasmo pela nova fase na vida da empresa. A Sonae MC conta com quase mil lojas em Portugal, detendo marcas como o Continente, Continente Modelo ou Well’s, entre outras.