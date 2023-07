Fundão recebe festival de música antiga

Concertos, oficinas para famílias, conversa e visita guiada integram o programa do Festival de Música Antiga que a aldeia histórica de Castelo Novo, no Fundão, distrito de Castelo Branco, recebe nos dias 29 e 30 de julho.

A iniciativa arranca na segunda-feira, com o 4.º Curso de Iniciação à Música Antiga “Early Music Summer Camp”, abrindo ao público no final do mês com várias propostas programadas pelo município do Fundão.

No dia 29, a programação aberta à participação arranca com a oficina de música para bebés e pais intitulada “Cordas que se amam”. Nos Antigos Paços do Concelho de Castelo Novo, a partir das 10:00, há sessão para crianças dos zero aos 12 meses. Depois, há novo momento, destinado a bebés entre um e três anos.

Nesse mesmo dia, o curso de verão chega ao fim com o concerto final, na Igreja Matriz de Castelo Novo, a partir das 15:00, seguindo-se, às 18:00, uma visita guiada a Castelo Novo.

Para essa noite está reservado o espetáculo “Da corte às ruas” na Igreja Matriz, onde a soprano Joana Seara, o baixo João Fernandes e Os Músicos do Tejo interpretam música portuguesa do século XVIII, com direção de Marcos Magalhães e Marta Araújo.

No segundo dia do festival, 30 de julho, a Marcos Magalhães e Marta Araújo junta-se Jorge Souto na iniciativa “Conversas ao pequeno-almoço”, a partir das 10:30, nos Antigos Paços do Concelho.

O Festival de Música Antiga despede-se de Castelo Novo na tarde do dia 30, com concerto “Il primo barroco e os afectos italianos”, pela soprano Patricya Gabrel, o cravo de Daniel Oliveira e o violone de Duncan Fox, na Igreja Matriz, a partir das 15:30.