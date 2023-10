Fundão ganha prémio de inovação em França

O município do Fundão ficou em segundo lugar na primeira edição, na área da inovação, dos Prémios Salão Internacional da Inovação em Cidades Médias (SIIViM) 2023, realizado em França, informou a Câmara Municipal.

Os Prémios SIIViM para a Inovação nos Territórios Médios distinguem “as estratégias de inovação local mais destacadas pelas autoridades locais francesas e estrangeiras, municípios, grupos de municípios e estruturas intermunicipais com 10 a 50 mil habitantes”, refere, num comunicado, a Câmara daquela cidade.

O Fundão foi reconhecido na categoria Autoridades Locais Estrangeiras, em segundo lugar, atrás de Sainte-Julie, no Canadá, acrescenta.

O município português está a participar no evento com um ‘stand’ próprio na primeira edição do Salão de Internacional da Inovação em Cidades Médias, que termina hoje, em Nevers, França.

Ainda de acordo com a Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, o certame “é considerado um evento inovador único, que decorre em dois países de dois continentes diferentes, França e Canadá”.