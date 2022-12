Fundador da FTX paga 250 milhões para ficar em prisão domiciliária

O fundador da falida corretora de criptomoeda FTX, Sam Bankman-Fried, vai ser libertado sob fiança, tendo de garantir uma caução de 250 milhões de dólares para ficar em prisão domiciliária na casa dos pais, na Califórnia.

Acusado pela Justiça dos EUA de orquestrar “uma das maiores fraudes da história” norte-americana, Bankman-Fried foi detido na semana passada, nas Bahamas, cerca de um mês após a falência da FTX, que era a segunda maior corretora de criptomoeda no Mundo. Extraditado para solo pátrio, o “génio das cripto” foi ouvido por um juiz quinta-feira ao fim do dia e vai deixar as algemas com que chegou a tribunal.

O juiz federal Gabriel Gorenstein determinou uma caução de 250 milhões de dólares (sensivelmente 235 milhões de euros) e a obrigação de ficar em casa dos pais, em Palo Alto, na Califórnia. O imóvel dos progenitores é um dos bens que servirão de garantia, a par de possessões de outras duas pessoas que não foram nomeadas, conta o jornal “The Washington Post”.

