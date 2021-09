Fundação Nova Era divulga projetos futuros em Paris

O empresário português João Pina apresentou, na passada sexta-feira, os projetos futuros da Fundação Nova Era no Consulado-Geral de Portugal em Paris.

“Foi um imenso privilégio apresentar a Fundação Nova Era e as atividades futuras que estão a ser planeadas e que serão realizadas a curto prazo. Agradeço a forma como me receberam, a troca de ideias tão prestável e acima de tudo quero desejar-lhes a continuação dos maiores sucessos nas funções. A comunidade portuguesa espera muito de vós”, escreveu João Pina após um encontro que contou com a presença de Carlos Oliveira, Cônsul-Geral de Portugal em Paris, e Filipe Ortigão, Cônsul-Adjunto.

Recorde-se que a Fundação Nova Era, fundada em 2019 pelo Grupo Jean Pina sob o lema “Solidariedade em Movimento”, associou-se ao Instituto Camões de Paris com o Groupe Jeunesse SOS – M.E.C.S. Félix Faure, com vista à inserção de alunos franceses através da iniciação à língua e cultura portuguesa. De seguida surgiram as oportunidades de apoiar a Loja Social “Mão Amiga” com alimentos, de doar roupa, brinquedos e material para a ala de Pediatria e Oncologia do Hospital da Guarda, e de entregar duas dezenas de bolsas de estudo a reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda. Estas ações valeram a Pina votos de louvor na Guarda, Almeida e Mangualde.

Em 2020, ano de pandemia, a sua fundação conseguiu oferecer 800 cabazes a famílias carenciadas, entregues, sobretudo, na Guarda, Mangualde, Santo Tirso, Paris e Lyon.

Entre março e junho de 2021 distribuiu bens alimentares à Aldeia SOS na Guarda, tendo em conta o protocolo firmado com esta IPSS.

Ainda este ano, tanto a Fundação Nova Era como o Grupo Jean Pina já albergaram portugueses em situações precárias, ajudaram a pagar tratamentos de emigrantes em situações precárias e aliaram-se à Associação Ajudaris no combate à pobreza.