Fundação Nova Era distribui cabazes de Natal em França

Há vários anos que o empresário português João Pina ajuda os que mais necessitam em Portugal, com especial atenção à sua região natal, a Guarda, mas também ao redor do mundo. A partir desta quinta-feira, a Fundação Nova Era Jean Pina vai estar a distribuir cabazes nas regiões de Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Lyon, Paris, Bordéus e Normandia.

Em comunicado enviado ao nosso jornal, a fundação de João Pina informa que, devido à participação ativa dos funcionários e colaboradores do Grupo Jean Pina, “este ano muitas famílias vão receber um cabaz de Natal com produtos alimentares, de higiene e até alimentação para animais”.

A primeira entrega terá lugar esta quinta-feira, em Saint-Germain-en-Laye, seguindo-se as regiões de Poissy e Lyon, na sexta-feira, Paris, no sábado, e Bordéus e Normandia, no domingo.

Na mesma nota, João Pina refere que este projeto vai também atravessar o Atlântico e beneficiar igualmente famílias portuguesas na Venezuela. Esta iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, do MNE e da Federação Ibero-Americana de Lusodescendentes.

Jean Pina e a sua fundação têm como missão lançar uma onda solidária, mas também dar uma mão a quem mais precisa nesta época especial.

Contudo, a fundação trabalha todo o ano para que se concretize o sonho de proporcionar um sorriso a quem beneficia dos bens adquiridos.

Um jantar de Natal foi igualmente oferecido a 1200 pessoas em 2019 e espera-se poder partilhar novamente a confraternização à mesa logo que as condições sanitárias o permitam.

