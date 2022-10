Fundação Nova Era assina protocolo de apoio à comunidade luso-venezuelana

Pela segunda vez consecutiva e fruto de um acordo de cooperação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da Federação Iberoamericana de Lusodescendentes, a Fundação Nova Era, liderada pelo empresário João Pina, ofereceu uma centena de cabazes de Natal a famílias portuguesas e lusodescendentes a residir na Venezuela.

Esta terça feira, dia 4 de outubro, nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi firmado um protocolo de cooperação pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e pelo empresário e presidente da Fundação Nova Era, João Pina. Posteriormente, o mesmo protocolo será também assinado pela Federação Iberoamericana de Lusodescendentes.

“Não podíamos deixar de colaborar uma vez mais com esta nobre causa”, afirma João Pina, que se fez acompanhar nesta cerimónia por um dos mais dinamizadores apoiantes e amigos da sua fundação, no Havre, Filipe da Cunha Pereira.

No decorrer deste ano têm sido várias as paletes de alimentos entregues em diversos concelhos do distrito da Guarda e região de Santo Tirso e Fafe, “uma dádiva importante neste momento de grande inquietude, em que a cada dia os pedidos têm aumentado de forma substancial”, sublinha o benemérito.

No final deste ano, mais concretamente no dia 15 de dezembro, nas instalações do NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda, terá lugar a “grande Ceia Solidária”, que sentará à mesma mesa cerca de 1.500 participantes oriundos de norte a sul do país.

