Fundação Joana Vasconcelos traz conferência a Paris

No próximo mês, a fundação da escultora portuguesa traz o REBOOT: Artistic Sustainability – Beyond Green. A conferência arranca no dia 9 de manhã no espaço de Le Carreau du Temple.

Regressa assim um programa de eventos variados com o objetivo de potenciar as dinâmicas criativas e incrementar a responsabilidade social à escala planetária, depois do sucesso da primeira edição que reuniu relevantes nomes internacionais.

Artistas, curadores, programadores, colecionadores, pensadores, ativistas, políticos e intervenientes das mais diversas esferas do mundo da arte convergiram para o Atelier Joana Vasconcelos em Lisboa – com transmissão direta online para o mundo inteiro – para refletir sobre os desafios do presente e tentar encontrar sugestões de futuro.

A temática mantém-se atual, mas a edição deste ano traz novas abordagens sobre perspetivas acrescidas, como o futuro dos museus, arts and crafts ou arte e gastronomia.

Entre os nomes confirmados para enveredar por estes e outros conceitos encontram-se, por exemplo, ex-diretores de museus, mecenas, jornalistas, curadores, chefs ou a ex-ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca.

Organizada pelo segundo ano consecutivo pela Fundação Joana Vasconcelos, em colaboração com a MG Boutique de Serviços e com curadoria de D. André de Quiroga, a REBOOT: Artistic Sustainability – Beyond Green afirma-se como uma plataforma internacional de debate de ideias, incrementando o intercâmbio de talentos e a possibilidade de colocação de bolseiros estudantes de arte em instituições internacionais.

A artista plástica relembra que “desde 2012 que a Fundação Joana Vasconcelos desenvolve atividades diversas nas áreas da educação e responsabilidade social para o campo das artes”.

