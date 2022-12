Fundação Jean Pina voltou a organizar maior ceia solidária da Guarda

Após um interregno de dois anos devido à pandemia de covid-19, foi chegado o momento de reunir, uma vez mais, sob a chancela da Fundação Nova Era Jean Pina, cerca de 700 pessoas na maior ceia solidária do distrito da Guarda.

A ceia decorreu na Quinta de Santo António, em Maçainhas, no passado dia 15 de dezembro, num ambiente de harmonia, calor humano, solidariedade e alegria pelo reencontro.

Na ceia participaram 28 instituições (o maior número de sempre) de apoio social à infância, centros de dia, lares de idosos, associações sociais e recreativas, juntas de freguesia de Guarda, Mangualde, Fundão, Covilhã e Viseu. Participaram ainda alunos do Instituto Politécnico da Guarda, oriundos dos PALOP, que tornaram esta noite algo que João Pina adjetiva como uma “consoada antecipada”.

Hermano Sanches Ruivo (antigo autarca da Câmara de Paris), Luciana Gouveia (Associação Cap Magellan) e “amigos pessoais” do certame fizeram-se deslocar de França para partilhar este momento com João Pina.

Também o bispo da diocese da Guarda, a coordenadora-geral da Liga dos Servos de Deus, o presidente da autarquia da Guarda e de Fornos de Algodres, o eurodeputado Álvaro Amaro, os vereadores de ação social de várias autarquias e os diretores de instituições de solidariedade referiram o exemplo de João Pina como uma referência da solidariedade na região, em Portugal e em França.

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, associou-se à iniciativa enviando uma mensagem de vídeo a todos aos presentes, realçando João Pina pelo “gesto de generosidade, que se tem repetido nos últimos anos, para com a sua região de origem e que assume, também, um gesto de retribuição à sua grande família, a família que é Portugal”.

No discurso de abertura da ceia natalícia, João Pina realçou que “todas estas ações só são possíveis graças ao empenho de todos os elementos fundadores da Fundação (Tiago, Luís, Lu Miranda e Jorge Alexandre), da família ‘Lusibanda’ do Havre, do Comendador José Morais, dos Seguros Império, em Paris, e de outros apoiantes”.

A Fundação comprometeu-se a continuar a fazer chegar o seu contributo até ao Natal, altura em que serão entregues bens alimentares, roupa e brinquedos a várias instituições.

Fruto do protocolo firmado com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e com a Federação Ibero Americana de Lusodescendentes, o valor referente a 100 cabazes será entregue a portugueses em dificuldades na Venezuela.