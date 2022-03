Fundação Jean Pina reforça doação de bens a instituições de Fafe

A Fundação Nova Era Jean Pina, uma instituição presidida pelo empresário benemérito luso-francês, João Pina, administrador do Grupo Pina Jean, sediado nos arredores de Paris, que tem cooperado com várias associações fafenses, reforçou no início do mês a doação de bens que tem encaminhado para o concelho.

Nesse sentido, a Delegação de Fafe da Cruz Vermelha, instituição local que presta assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, e que recentemente assinou um protocolo de colaboração com a Fundação luso-francesa, foi novamente contemplada com o envio de diversos alimentos, produtos de higiene, roupa e calçado. Assim como, a Associação de Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta (ADDAF), entidade local responsável pelo trabalho de voluntariado no canil municipal, que auferiu uma vez mais de produtos de limpeza, designadamente lixívia.

Conjuntamente com estas instituições, a CERCIFAF, uma organização local que presta serviços de referência às pessoas com deficiência e incapacidade e suas famílias que acrescentem valor, mobilizando uma rede integrada de recursos para a satisfação das suas necessidades e expectativas, recebeu da Fundação Nova Era Jean Pina produtos de higiene íntima feminina.

Refira-se que os custos de transporte dos bens que chegaram no início deste mês ao concelho provenientes de França foram suportados pela Transnós, uma empresa local especializada no transporte, armazenagem, logística e distribuição de mercadorias.

