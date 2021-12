Fundação Jean Pina fez doação à Misericórdia de Fafe

A Fundação Nova Era Jean Pina, uma instituição presidida pelo empresário luso-francês, João Pina, administrador do Grupo Pina Jean, sediado nos arredores de Paris, que tem firmado várias parcerias com associações locais, doou no início desta semana meia tonelada de bens à Santa Casa da Misericórdia de Fafe.

Uma das maiores instituições sociais do Norte do país, já com uma longa história, e cuja ação promove o desenvolvimento de respostas sociais direcionadas para a Terceira Idade, Infância e Saúde, como é o caso da gestão do Hospital de São José, a Misericórdia de Fafe foi contemplada com a oferta de meia tonelada de produtos de higiene para bebés e seniores, assim como produtos de limpeza e alimentares.

Além da Santa Casa da Misericórdia de Fafe, foram novamente contempladas com o envio de bens a Delegação de Fafe da Cruz Vermelha, instituição local que presta assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, que recebeu meia tonelada de alimentos e produtos de higiene. Assim como, a Associação de Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta (ADDAF), entidade local responsável pelo trabalho de voluntariado no canil municipal, que recebeu uma tonelada de ração para cães e lixívia.

Refira-se que a instituição luso-francesa ao longo dos últimos anos tem apoiado quer na diáspora, como em Portugal, o desenvolvimento de projetos de solidariedade em prol de diversas associações de cariz social, tem previsto ainda durante esta quadra natalícia apoiar outras instituições sociais de Fafe. E que os custos de transporte dos bens que chegaram no início desta semana ao concelho provenientes de França, via a associação portuguesa Lusibanda, sediada em Le Havre, foram suportados pelos Transportes Mesquita, uma empresa de transportes internacionais em camião TIR, com sede na região norte, ambos membros associado da Fundação Nova Era Jean Pina.

