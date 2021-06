Fundação Jean Pina ajuda a Ajudaris

Fundação Nova Era Jean Pina e associação Ajudaris resolveram unir-se no combate à pobreza. As duas estruturas assinaram um protocolo de colaboração.

A Ajudaris é uma associação de carácter social e humanitário sem fins lucrativos que luta diariamente contra a fome, pobreza e a exclusão social, através da educação e capacitação em contexto informal a nível nacional e internacional.

A nível internacional, destacam-se os Projetos “Histórias da Ajudaris – da minha janela, vejo” e BIISA – Bienal de Ilustração Solidária da Ajudaris, para os quais, procura parceiros para alargar a rede a nível internacional. A nível nacional, desenvolve vários projetos de intervenção social, enfatizando o projeto “SOS Fome”, no Norte de Portugal, mais concretamente em Paranhos.

A Fundação Nova Era vem agora juntar-se a outros parceiros que apoiam esta associação. Segundo refere o Presidente da fundação, o conhecido lusodescendente João Pina, vão ser organizadas “várias iniciativas que fazem parte das cláusulas do mais recente protocolo firmado com esta Fundação e cujo objetivo primordial é a solidariedade em movimento”.

Entre as várias iniciativas previstas sobressaem a coleta de alimentos não perecíveis, brinquedos e roupas, tendo em vista a sua distribuição ao referido projeto “SOS Fome” que apoia crianças e famílias, na sua maioria, sinalizadas pelas escolas da região, assim como, divulgar e adquirir as diversas “Histórias da Ajudaris”. A Fundação já adquiriu 100 livros que serão distribuídos na região da Guarda a crianças institucionalizadas, bibliotecas municipais, uma forma de ajudar e simultaneamente engrandecer a mente destas crianças, “são estórias de e para crianças, mas que devem ser igualmente lidas por adultos”.

A Ajudaris desafiou a Fundação a ser parceira na concretização do projeto “Histórias da Ajudaris – Da minha janela vejo”, que já vai na terceira edição e conta com parceiros como o Instituto Camões, a secretaria de Estado das Comunidades, entre outras entidades. O projeto consiste em envolver crianças da lusofonia a escrever histórias para ajudarem outras crianças.

As histórias serão ilustradas por artistas de vários pontos do mundo e o resultado será uma obra coletiva que promove a leitura, a escrita e a língua portuguesa. Para João Pina, esta ideia “é um desafio que agarramos com muito entusiasmo”.